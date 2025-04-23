«За возможность помешать в будущем»: Зе-команда вводит превентивные санкции против оппозиции

Вадим Москаленко.  
23.04.2025 14:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 353
 
Дзен, Политика, Политические репрессии, Украина


Чтобы избавиться от конкурентов на грядущих выборах, команда Зеленского начала вводить превентивные санкции против оппозиционных политиков.

Об этом в интервью телеведущему Виталию Дикому заявил бежавший из Украины киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы избавиться от конкурентов на грядущих выборах, команда Зеленского начала вводить превентивные санкции против...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Команда Зеленского позволила силовым органам заниматься шантажом, и СБУ в том числе. Они создают списки, сливают их, а потом люди приходят или через адвокатов, или как-то решают вопрос, чтобы снять санкции. Это такой карательный инструмент, который на сегодняшний день начал уже выполнять функцию превентивной меры», – сказал Балашов.

«Вот интересно Министерство юстиции ответило Верховному суду по запросу адвоката Порошенко. Они спрашивали – за что санкции? А им ответили – за возможность совершить преступление в будущем. То есть, представляешь, это уже какое-то министерство возможностей.

То есть они предполагают, что ты, например, можешь совершить преступление, поэтому тебя можно лишить всего и не дать тебе возможности совершить преступление. Вот Порошенко, Крюкова, там еще несколько человек по этой функции. И поэтому это превентивная мера на выборы», – подытожил он.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить