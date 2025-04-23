«За возможность помешать в будущем»: Зе-команда вводит превентивные санкции против оппозиции

Чтобы избавиться от конкурентов на грядущих выборах, команда Зеленского начала вводить превентивные санкции против оппозиционных политиков.

Об этом в интервью телеведущему Виталию Дикому заявил бежавший из Украины киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Команда Зеленского позволила силовым органам заниматься шантажом, и СБУ в том числе. Они создают списки, сливают их, а потом люди приходят или через адвокатов, или как-то решают вопрос, чтобы снять санкции. Это такой карательный инструмент, который на сегодняшний день начал уже выполнять функцию превентивной меры », – сказал Балашов.

«Вот интересно Министерство юстиции ответило Верховному суду по запросу адвоката Порошенко. Они спрашивали – за что санкции? А им ответили – за возможность совершить преступление в будущем. То есть, представляешь, это уже какое-то министерство возможностей.

То есть они предполагают, что ты, например, можешь совершить преступление, поэтому тебя можно лишить всего и не дать тебе возможности совершить преступление. Вот Порошенко, Крюкова, там еще несколько человек по этой функции. И поэтому это превентивная мера на выборы», – подытожил он.