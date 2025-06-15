Ющенко: Дипломатического варианта нет. Россия должна быть разделена на 20 частей
Не существует дипломатического варианта разрешения конфликта между Украиной и Россией. Последняя при военной и санкционной поддержке Запада должна быть расчленена на 20 частей.
Об этом заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко в интервью украинским нацистам – братьям Кошовенко.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Нефть от 50 долларов и ниже – это ключевой ответ на то, как обезводить путинские возможности… Лучший вариант, если Московия распадется на 20 каганатов с любым политическим строем и уровнем демократии. Я не верю, что русскому нужна демократия. Это раб, это крепостной, это лакей. За свободу он не выйдет на Тверской бульвар протестовать. Это не той породы люди. На Тверской бульвар он выйдет при двух условиях: или горилка станет дороже, или сигареты. Всё остальное его не интересует», – сказал Ющенко, «позабыв» об отмене выборов на Украине и жестоких репрессиях против несогласных, развернувшихся после 2014 года.
Он призвал Запад увеличить военную помощь Украине – сейчас поставок «мало, поздно», считает он.
«С московитами войну мы можем выиграть только ассиметрично… Дипломатического варианта нет. Только сила», – сказал Ющенко.
По его словам, победой Украины будет считаться только военное и экономическое поражение России.
«Подписание мирного соглашения с пятью областями, которые передаются по российской Конституции чужой нации? Для меня это не победа. Победа – это даже не когда мы выйдем до хутора Михайловского, освободим Крым и Донбасс, а также другие территории. Победа это тогда, когда будет поставлен крест на каких-либо возможностях путинского режима», – сказал Ющенко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: