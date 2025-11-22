Янукович не подойдёт: Для реализации «мирного плана» в Киеве нужен более пророссийский политик

Максим Столяров.  
22.11.2025 10:10
  (Мск) , Москва
Просмотров: 523
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Чтобы реализовать новый «мирный план» по Украине, в Киеве нужно руководство, куда более пророссийское, нежели был Виктор Янукович.

Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы реализовать новый «мирный план» по Украине, в Киеве нужно руководство, куда более пророссийское, нежели был Виктор Янукович.

«Вся политическая структура Украины основана на нынешней траектории украинизации, украинском национализме, искоренении всех аспектов России. Так что, если мирный план Трампа будет принят, нынешний режим не сможет выжить в своем нынешнем виде», – сказал выступающий.

Однако он считает, что «смена режима в Киеве будет означать не возвращение к Януковичу, а переход гораздо более пророссийскому правительству».

«И если это начнет происходить, русские уже дали понять, что даже если будет достигнута перемирие в Херсонской и Запорожской областях, для них это будет лишь временным решением. Эти территории в конечном итоге должны быть переданы России.

И в этой, совершенно другой политической системе, гораздо более децентрализованной, будет реальная возможность распада и фрагментации, когда регионы отделятся от Украины, проведут свои собственные референдумы и решат присоединиться к России», – резюмировал Меркурис.

