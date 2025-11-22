Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Чтобы реализовать новый «мирный план» по Украине, в Киеве нужно руководство, куда более пророссийское, нежели был Виктор Янукович.

Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вся политическая структура Украины основана на нынешней траектории украинизации, украинском национализме, искоренении всех аспектов России. Так что, если мирный план Трампа будет принят, нынешний режим не сможет выжить в своем нынешнем виде», – сказал выступающий.

Однако он считает, что «смена режима в Киеве будет означать не возвращение к Януковичу, а переход гораздо более пророссийскому правительству».