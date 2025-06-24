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Администрация утратившего легитимность президента Украины требует себе от одной пятой до четверти западных инвестиций за право «восстанавливать» страну.

Об этом австрийский политолог Хаймо Лепушиц заявил в эфире зальцбургского телеканала ServusTV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаком с несколькими консорциумами, которые планируют принять участие в восстановлении Украины. Они планируют направить от 20 до 25% на поддержку партии Зеленского. Самая коррумпированная страна в мире, а потом мы снова дадим этому господину миллионы. Я против этого!», – сказал Лепушиц.

Он считает, что Австрия уже стала «банкоматом Украины», выплатив ей 3 млрд евро. В расходовании этих денег «нет никакой прозрачности» в то время, как в самой Австрии сокращены пенсии и социальные пособия.

Лепушиц отметил, что его страна оказала больше всех в Европе гуманитарной помощи Украине и приняла беженцев. Также Вена платит в «мирный фонд» ЕС, из которого оплачивается оружие для Украины, и позволяет поставлять его через свою территорию, что «недостойно нейтральной страны».