«Взбучка в Мюнхене и скандал в Овальном кабинете показали – мы здесь одни!» – глава еврофракции призвал проснуться перед американо-российской угрозой

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европа должна проснуться и взять на себя всю ответственность за собственную безопасность.

Об этом на заседании Европарламента заявил глава фракции Европейской народной партии Манфред Вебер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«То, что произошло в Белом доме две недели назад, это просто скандал. Считать, что в войне виновата Украина – это просто ложь. Даже учитывая нашу долгую историю с нашими друзьями из США, мы должны называть ложь ложью. Никто не может искажать правду! Путин не хочет заканчивать войну, он хочет уничтожить Украину, и европейцы никогда этого не допустят!», – вещал он.