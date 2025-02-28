Выживший в Бахмуте разведчик НГУ: «Оборонялись плохо, но очень понравилось»

Вадим Москаленко.  
28.02.2025 17:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Достаточно посмотреть на происходящее на фронтах, чтобы посмеяться над выдумками украинской пропаганды, будто ВС РФ – «чмобики и лохи».

Об этом на канале «Фактор перемоги» заявил разведчик 13-й бригады Нацгвардии Украины с позывным «Боксёр», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Достаточно посмотреть на происходящее на фронтах, чтобы посмеяться над выдумками украинской пропаганды, будто ВС...

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«Сказали нам один раз – едете в Бахмут. А мы же добровольцы, мы сказали – да, поедем. Ну, мы хотели туда поехать, я говорю за свою группу, там славный бой был. Там сильные мужики были, которые показывали высокий уровень.

Да, может, если брать оборону Бахмута, что-то, может, было не сильно грамотно. Но мужики там были серьёзные, там было круто. И противник был очень серьёзный, это не «чмобики», не лохи, это был серьёзный соперник – «вагнера», они очень сильные.

Сказать честно, мне нравилось. Это адреналин, это великий бой – ну, Бахмут! Все же знают, что такое Бахмут, бои за Бахмут. Оно мне давало силы, духа продолжать дальше, мне нравилось… В урбанистическом рельефе или в лесу? Я привык к Бахмуту, мне нравилось там», – пытался бодриться «Боксёр».

Также он раскритиковал украинскую пропаганду за недооценку противника.

«Те все люди, которые такое говорят, они не принимали участия в боевых действиях, максимум приезжали поснимать видео, что они там красавцы, молодцы, тигры. Противник очень серьёзный.

Вы сами видите, что сейчас происходит. Если говорить, что они «чмобики» и т.д., то кто мы, если мы не можем даже «чмобиков» загасить? Надо понимать, что нам всем тяжело», – возмущался нацгвардеец.

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