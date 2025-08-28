Ввод контингента на Украину уничтожит британскую и европейскую армии – лондонский профессор

Европейским странам, жаждущим ввести свои контингенты на Украину, нужно отдавать себе отчёт в том, что им придётся попрощаться с этими войсками на поколение, а может больше.

Об этом в эфире Sky News заявил профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледж Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Поверьте, ни британские, ни французские политики или военные не хотят отправлять войска на землю. Экс-глава генштаба вооруженных сил Великобритании Дэвид Ричардс постоянно это подчёркивает. Если мы отправим войска на Украину, мы потеряем их на целое поколение и даже больше. Пять, две бригады, десять – вот и всё. Попрощайтесь с ними на следующие 30-40 лет, потому что они будут там очень долго, их нельзя будет использовать ни для чего другого. Всегда будут 5-10 бригад там на следующие поколения. И это фактически уничтожит британскую армию численностью в 70 тысяч человек, как она существует сейчас», – предупредил Кларк.