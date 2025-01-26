Второй после Путина. Илон Маск как «Главный демон» Европы

Если почитать европейскую прессу и заявления европейских политиков из разных стран за последние несколько недель, нетрудно заметить неприлично возросшую частоту упоминаний и цитируемости американского миллиардера Илона Маска. Причем, львиная доля этих упоминаний носит резко негативный характер.

До такой степени, что сторонний наблюдатель может решить, что нет сегодня для Европы врага страшнее, чем скандальный соратник Трампа. Он, если и не враг№1, то уж точно враг№2 – сразу после «злодейского Путина», вот уже много лет прочно удерживающего верхнюю строчку этого своеобразного чарта реальных и выдуманных «угроз европейской свободе и демократии».

При этом, такая, пускай и скандальная и демоническая слава не стоила самому Маску буквально ничего, оказавшись минимально ресурснозатратной. Всего-то и понадобилось полдюжины оскорбительных твитов и один часовой, довольно скучный стрим с главой АдГ Алисой Вайдель и вуаля – вот уже владелец «Теслы» становится едва ли не хуже Путина.

Нет, конечно, обзываеть Шольца «некомпетентным дураком» и коверкать его фамилию, указывать британским националистам, кто должен стоять во главе их партии, называть Румынию «диктатурой» и все в таком духе – это небольшого ума дело, однако «главный блогер планеты» в процессе вошел во вкус и разошелся не на шутку

Но и европейские политики тоже хороши – неделями обсуждать на всех уровнях, вплоть до Европарламента, Бундестага и Палаты общин, что же такого написал Маск в одном-двух абзацах в Твиттере. Создавать по этому поводу следственные комиссии парламентов, выискивающие следы иностранного влияния на внутренние дела и вмешательство в выборы.

Сразу видно, что нынешняя генерация европолитиков, в первую очередь, немецких, не только разучилась давать сдачи в условиях не отягощенной политкорректностью дискуссии, но и банально не умеет работать с современной культурой соцсетей. Зато делать из мухи слона с дальнейшими проблемами для собственного имиджа – умеет отлично.

Яркий пример – эпическая заруба Еврокомиссии с онлайн-платформой X, в одночасье обскакавшей традиционных мальчиков для битья в виде российских «Спутника» и RT и ставшей теперь главным рупором дезинформации на просторах ЕС по версии евробюрократов.

Как известно, Брюссель расширил расследование в отношении Илона Маска и требует предоставить внутренние документы. Еврокомиссар по цифровым технологиям Хенна Вирккунен потребовала от компании до 15 февраля предоставить дополнительную информацию об алгоритмах платформы, включая системы рекомендаций для пользователей.

«Комиссия предпринимает дополнительные шаги, чтобы проверить соблюдение обязательств по Закону о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA) в отношении систем рекомендаций платформы X», — заявила Вирккунен.

Причина – предполагаемое вмешательство в немецкие выборы со стороны Маска, выразившего поддержку партии «Альтернатива для Германии». Это грозит миллиардеру солидными штрафами.

Европейское законодательство обязывает онлайн-платформы, в частности, бороться с дезинформацией, разжиганием ненависти и пропагандой. В случае с X существует подозрение, что пользователям этой платформы чаще показываются материалы в пользу правых.

Шольц раскритиковал это как «абсолютно недопустимое» поведение. В Страсбурге даже провели пленарную дискуссия на эту тему, на следующий день после инаугурации Трампа.

Против бывшего Твиттера в ЕС уже ведётся несколько подобного рода расследований из-за подозрений в нарушении требований законодательства. Помимо «атак на демократию», Брюссель обвиняет платформу в том, что с помощью бело-голубого значка для платных аккаунтов она вводит в заблуждение относительно их подлинности и проверки. Также не всегда ясно, кто стоит за размещённой рекламой.

Маск в долгу не остается. Так, он утверждает, что Еврокомиссия предлагала ему незаконную секретную сделку по цензуре на платформе Х

«Если бы мы тихо подвергали цензуре высказывания, никому не сообщая об этом, они не стали бы нас штрафовать. Другие платформы приняли эту сделку. X нет», — говорится в заявлении Маска.

В ответ фамилию миллиардера еще сильнее полощут в европейских СМИ, инспирируя целые флешмобы – редакции крупных газет, университеты и госучреждения обьявляют о своем уходе с Х, немецкие компании Badenova из Баден-Вюртемберга и Lichtblick из Гамбурга объявляют о планах отказаться от закупок новых автомобилей Tesla – вслед за уже обьявившими бойкот Tesla строительной компании Viebrockhaus из Нижней Саксонии и крупной сети магазинов хозяйственных и косметических товаров Rossmann.

Свежий всплеск демонстративных отказов от продукции Tesla пошел после скандальной «зиги» в исполнении Маска на инаугурации Трампа. В Германии по этому инциденту не оттоптался только ленивый. Дошло даже до флешмоба среди владельцев электромобилей, размещающих на капотах своих «Тесл» стикеры со словами «Я купил ее до того, как Маск сошел с ума».

К кампании травли подключился даже Немецкий музей в Мюнхене, администрация которого распорядилась убрать из экспозиции инсталляцию с Илоном Маском, которая была частью выставки «Провидцы прошлого и настоящего», посвященной пионерам космических путешествий. Наряду с Маском там были изображены ученые и первооткрыватели, такие как Макс Валье и Герман Оберт. В общем, разжаловали Маска из провидцев и визионеров.

«Всегда может возникнуть проблема, если еще живущим людям предоставлено столь важное место на выставке, ведь такая выставка может быть воспринята как некритичное чествование», – заявил представитель музея изданию Die Zeit.

А некие художники-акционисты из группировки Zentrum für Politische Schönheit («Центр политической красоты») объявили заокеанскому миллиардеру «культурный джихад», пообещав «уничтожать Маска художественными средствами».

Вся эта увлекательная возня имеет еще одну сторону, мало отрефлексированную в самом Евросоюзе. Дело в том, что Маск продемонстрировал европейцам, как они сами ведут себя по отношению к другим странам.

История с Маском дала европейским политикам – тем же немцам, не говоря уже о стремящихся быть в каждой мировой дырке затычкой евродепутах, возможность хоть немного почувствовать на собственной шкуре, каково это – когда кто-то из-за рубежа беспардонно и напористо лезет со своим уставом в чужой монастырь, рассказывает, кого и по каким правилам надо избирать, принимает резолюции о том, кто там за тридевять земель легитимный, а кто нет.

В Брюсселе, Лондоне и Берлине громко возмущаются вмешательствам в выборы из-за рубежа? Негодуют, что посторонний человек дает оценки их политикам, правительствам и парламентам, указывает на некомпетентность или проблемы с принятием бюджета?

Так разве не тем же самым занимается сам ЕС в отношении России, Белоруссии, Грузии, Молдовы, Венесуэлы, Сербии, Венгрии, Сирии, и далее по списку? Зачем далеко ходить – вспомним европейские десанты в Тбилиси, когда гости из Страсбурга водили хороводы на площади Руставели в обнимку с Зурабишвили, выдвигая какие-то нелепые ультиматумы победившей на выборах «Мечте».

А можно вспомнить коллективные письма послов ЕС в Киеве, буквально выкручивавших руки Порошенко и Зеленскому с требованием принять тот или иной закон, реформировать суды в нужном ЕС духе, снять или назначить того или иного чиновника. Иначе, мол, прощайте европейские перспективы и денежки.

Или резолюции Европарламента, определявшие, кто там в далекой Венесуэле законный президент, по мнению немцев, французов и датчан. Про многолетнее выкручивание рук Венгрии и шантаж отнятием европейских грантов в случае невыполнения ультиматумов я уже не говорю.

Или это «другое»?

Могут возразить, что в случае с венграми речь идет о требованиях к членам самого ЕС не выбиваться из стада и следовать генеральной линии. А в случаях с грузинами или украинцами – право ЕС что-то требовать или чему-то поучать, обусловлено желанием самих этих стран кооптироваться в ЕС. А значит – пусть будут добры соответствовать.

Ок, принято. Но как быть с Венесуэлой, которая вообще в другом полушарии, никогда в ЕС не была и не стремится? Как быть с Россией или Белоруссией – тоже не членами ЕС и не помышляющими о членстве.

Получается какой-то парафраз известной древнеримской поговорки: что дозволено Юпитеру (Евросоюзу) – то не дозволено быку (Маску).

Между тем, есть одно существенное отличие между этими кейсами. Маск – пускай и очень богатое и влиятельное, но все-таки до самого последнего времени – частное лицо. И что бы он не написал в своей соцсети – оно имеет статус всего лишь частного мнения. И никаких рычагов наказать тех же немцев, если они , вдруг, выберут не того, кто нравится Маску, у последнего нет. Разве что забанить их коллективно в своем Х.

В отличие от Евросоюза, налево и направо разбрасывающегося вполне реальными санкциями в отношении неугодных ему стран и людей.

Как по мне, нюанс хоть и маленький, но кардинально меняющий суть дела.