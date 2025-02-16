ВСУ готовят боевиков для колумбийских банд
Украина использует боевые действия для подготовки сотен боевиков для наркокартелей и преступных банд всего мира. Об этом на канале «Альфа медиа» заявил участник карательной операции в Донбассе офицер ВСУ Антон Черный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Колумбийцы приезжают, помогаю, но там зашли сто человек, первые три обстрела – и всё, они все вышли контуженными. Они сюда приехали, подзаработали, и уезжают к себе домой», – сказал Черный.
«Они сюда приезжают, их тут обучают. Где ещё в мире можешь научиться стрелять, убивать, проверить себя. Они потом возвращаются домой, в свои бандформирования, и уже легко им там устроиться на работу, после Украины.
Но реально уже после первых боёв они всё. Им это не интересно, это не их страна. У них свой интерес», – признался всушник.
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