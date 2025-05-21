Вселенский вой на украинских болотах: ВС РФ накрыли жирнющую цель

Олег Кравцов.  
21.05.2025 08:45
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Сумы, Сюжет дня, Украина


Российская ракета поразила полигон, на котором шла подготовка украинского спецназа.

Соответствующие кадры выложило вчера Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская ракета поразила полигон, на котором шла подготовка украинского спецназа. Соответствующие кадры выложило вчера...

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«В ходе разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Шостка Сумской области был обнаружен лагерь подготовки 1-й бригады спецназа ВСУ. По полученным координатам расчеты ОТРК «Искандер» нанесли ракетный удар. В результате уничтожено до 70 военнослужащих, включая 20 инструкторов, а также склад боеприпасов и 10 единиц техники», – говорится в сообщении.

О том, что потери были серьезными, свидетельствует реакция украинских военных источников.

«Сумщина. Меньше 50 км до границы с РФ. И снова скопление личного состава/строение в прифронтовой зоне, где регулярно летают вражеские разведБПЛА. За потери не знаю, надеюсь, обошлось без них. Но ситуация показательна. Показательно каждый раз враг по одной и той же схеме наносит такие удары, а отдельные дебилы и дальше сосредотачивают людей в одном месте. И не несут никакой ответственности», – возмущается одесский неонацист и волонтер ВСУ Сергей Стерненко.

Для офицера 24-й бригады ВСУ Станислава Бунятов поднять вопрос целесообразности размещения полигонов в приграничных регионах.

«Не буду вдаваться в детали, но считаю инициативы по размещению тренировочных городков в непосредственной близости к границе с врагом – по меньшей мере, преступной халатностью, а фактически – государственной изменой. Если ситуацию в Днепре еще можно назвать провалом по контролю неба в относительно безопасном тылу, то здесь есть циничная казнь рекрутов», – пишет Бунятов.

Негодует и депутат ВР Марьяна Безуглая, известная яростной критикой украинского командования.

«Сколько еще должны погибнуть людей? Сколько еще дебильных приказов должно быть отдано? Сколько еще спеси и смертей, спеси и смертей, спеси и смертей — чтобы Сырского уволили, Владимир Александрович?», – обращается она к диктатору Владимиру Зеленскому.

А буквально только что появилась и официальная информацию со стороны противника. Украины – потери признала Нацгвардия Украины.

«Командование Национальной гвардии Украины и правоохранительные органы дадут строгую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая, произошедшего вчера в результате ракетного удара по Сумской области. В результате атаки 6 военнослужащих погибли и более 10 получили ранения при проведении учений на полигоне воинской части», – сообщили в НГУ.

Отмечается что командир воинской части отстранен.

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