Вселенский вой на украинских болотах: ВС РФ накрыли жирнющую цель
Российская ракета поразила полигон, на котором шла подготовка украинского спецназа.
Соответствующие кадры выложило вчера Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В ходе разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Шостка Сумской области был обнаружен лагерь подготовки 1-й бригады спецназа ВСУ. По полученным координатам расчеты ОТРК «Искандер» нанесли ракетный удар. В результате уничтожено до 70 военнослужащих, включая 20 инструкторов, а также склад боеприпасов и 10 единиц техники», – говорится в сообщении.
О том, что потери были серьезными, свидетельствует реакция украинских военных источников.
«Сумщина. Меньше 50 км до границы с РФ. И снова скопление личного состава/строение в прифронтовой зоне, где регулярно летают вражеские разведБПЛА. За потери не знаю, надеюсь, обошлось без них. Но ситуация показательна. Показательно каждый раз враг по одной и той же схеме наносит такие удары, а отдельные дебилы и дальше сосредотачивают людей в одном месте. И не несут никакой ответственности», – возмущается одесский неонацист и волонтер ВСУ Сергей Стерненко.
Для офицера 24-й бригады ВСУ Станислава Бунятов поднять вопрос целесообразности размещения полигонов в приграничных регионах.
«Не буду вдаваться в детали, но считаю инициативы по размещению тренировочных городков в непосредственной близости к границе с врагом – по меньшей мере, преступной халатностью, а фактически – государственной изменой. Если ситуацию в Днепре еще можно назвать провалом по контролю неба в относительно безопасном тылу, то здесь есть циничная казнь рекрутов», – пишет Бунятов.
Негодует и депутат ВР Марьяна Безуглая, известная яростной критикой украинского командования.
«Сколько еще должны погибнуть людей? Сколько еще дебильных приказов должно быть отдано? Сколько еще спеси и смертей, спеси и смертей, спеси и смертей — чтобы Сырского уволили, Владимир Александрович?», – обращается она к диктатору Владимиру Зеленскому.
А буквально только что появилась и официальная информацию со стороны противника. Украины – потери признала Нацгвардия Украины.
«Командование Национальной гвардии Украины и правоохранительные органы дадут строгую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая, произошедшего вчера в результате ракетного удара по Сумской области. В результате атаки 6 военнослужащих погибли и более 10 получили ранения при проведении учений на полигоне воинской части», – сообщили в НГУ.
Отмечается что командир воинской части отстранен.
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