«Все увидели – Зеленский слаб!» – Мосийчук поверил в майдан
Как бы ни развернулась ситуация с протестами из-за САП и НАБУ на Украине, главное уже произошло: народ и «западные партнёры» увидели, что просроченный Зеленский жидко обделался.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Всеволода Филимоненко заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас организаторы этих всех мероприятий ожидают со стороны власти репрессий. Было бы прекрасно, если бы туда приехали летучие бригады ТЦК, начали бы паковать людей, восстало бы ещё больше людей, ТЦК бы начали бить, и т.д. Или СБУшников.
Я пока наблюдаю со стороны генпрокурора Кравченко и главы СБУ Малюка красоту игры, где они не дают возможности представить их деятельность как репрессии по отношению к протестующим», – признал Мосийчук.
Тем не менее, он подчеркнул, что протест уже вышел за рамки фазы «повоняют и забудут».
«Люди получили сигнал, что так можно, что Зеленский жидко-жидко зелёненьким таким поносом обос..лся. Отматывать, уже сказал, будет закон этот. Люди, партнёры, все увидели: Зеленский слаб, протестный дух людей наверху», – воодушевлялся бандеровец.
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