Все украинские политики тяжело больны мракобесием – Бондаренко

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Подавляющее большинство украинских политиков являются мракобесами – и платят большие деньги за услуги экстрасенсов и гадалок.

Об этом в эфире видеоблога признанного иноагентом пропагандиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разошлось интервью экстрасенса Марии Тихой, где она признавалась в том, что она там сотрудничала с депутатами. Для депутата ценник X10, то есть защита стоит 2000 долларов, а для депутата – 20000. Она там с некоторыми даже спала. Ну и говорит, что с ней сотрудничает СБУ, они ее смотрят. И если, допустим, она там гадает на картах, что Зеленскому может что-то угрожать, тогда они принимают определенные меры», – попросил прокомментировать Шелест.

«Что касается экстрасенсов, у нас практически вся история Украины – я не знаю такого политика первого уровня, который бы не пользовался услугами экстрасенсов, всяких там знахарей, мольфаров, гадалок и так далее. В той или иной степени они все были подвержены этому мракобесию», – ответил Бондаренко.