Все украинские политики тяжело больны мракобесием – Бондаренко
Подавляющее большинство украинских политиков являются мракобесами – и платят большие деньги за услуги экстрасенсов и гадалок.
Об этом в эфире видеоблога признанного иноагентом пропагандиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Разошлось интервью экстрасенса Марии Тихой, где она признавалась в том, что она там сотрудничала с депутатами. Для депутата ценник X10, то есть защита стоит 2000 долларов, а для депутата – 20000. Она там с некоторыми даже спала.
Ну и говорит, что с ней сотрудничает СБУ, они ее смотрят. И если, допустим, она там гадает на картах, что Зеленскому может что-то угрожать, тогда они принимают определенные меры», – попросил прокомментировать Шелест.
«Что касается экстрасенсов, у нас практически вся история Украины – я не знаю такого политика первого уровня, который бы не пользовался услугами экстрасенсов, всяких там знахарей, мольфаров, гадалок и так далее. В той или иной степени они все были подвержены этому мракобесию», – ответил Бондаренко.
«Я не знаю, гадают ли Зеленскому сейчас, варят ли зелья или еще что-либо, но я могу сказать с уверенностью, что это распространенная практика, в которую практически все наши лица первого уровня в той или иной степени были погружены.
Можно писать целую историю вот этого мракобесия, и насколько украинские политики были к нему близки», – добавил он.
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