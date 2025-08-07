«Все хороши – и НАБУ, и Зеленский. Будут ещё показательные жертвы» – депутат Рады

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Демонстративное задержание депутата Алексея Кузнецова и экс-гауляйтера Луганщины Сергея Гайдая на фоне истории с протестами из-за НАБУ и САП – ярчайшая демонстрация того, что офис Зеленского готов бросать в топку даже ближайших соратников, когда нужно сохранить лицо.

Об этом на канале «Politeka» заявила депутат Верховной рады, бывший член «Зе-команды» Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это те, кем пожертвовали. Их решили слить. Мы же понимаем, что это достаточно близкие люди к офису президента, особенно Сергей Гайдай. Мы прекрасно понимаем, что об этом все всё знали, и это не впервой. На закупках – это вообще негде клейма ставить. Если вы поднимите все закупки, посмотрите контракты, как одни контракты просуживаются, одни не просуживаются, по какой добавочной стоимости продаётся оружие через европейские прокладки, конечные бенефициары, которых украинцы и т.д., – вы просто будете в шоке. Потому что речь не о миллионах, а о миллиардах», – рассказала Скороход.

При этом она признала, что и все эти НАБУ – далеко не ангелы.