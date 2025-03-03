«Военной мощи» Польши и Прибалтики хватит, чтобы разгромить Россию

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В конвенционной войне даже часть Европы легко победит Россию.

Об этом бывший шахматист-иноагент Гарри Каспаров заявил в интервью нежелательной в России организации «Форум свободной России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Людей в Европе хватает. Даже совокупной военной мощи Польши, балтийских стран, Финляндии и Швеции вместе с Украиной хватит для того, чтобы остановить Россию. Легко. Но Англия и Франция должны обеспечить ядерный зонтик. Это новая для европейцев тема. Был всегда американский ядерный зонтик. Теперь надо думать, самим что делать», – сказал Каспаров.

Он считает, что президент РФ Владимир Путин должен поторопиться, пока Европа не мобилизовалась. При этом иноагент признал что в ЕС нет консенсуса и существует «проблема Орбана».