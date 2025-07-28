Во все украинские школы организована доставка наркотиков – Тимошенко

Украинцев ежегодно обирают на сотни миллиардов с помощью казино и наркотиков.

Об этом на канале «Espreso» заявила экс-премьер-министр Украины, а ныне депутат Рады Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы предупреждали, что не надо легализовывать игорный бизнес. Предупреждали же, сказали, что будет беда в стране. Сейчас украинцы за год прошлый проиграли 140 миллиардов гривен.

Потому что установленные границы проигрыша и выигрыша, такие, которых в мире нет, обобрали украинскую нацию на 140 миллиардов гривен. А налогов почти нет», – сказала Тимошенко.