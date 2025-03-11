«Вижу шевроны ЕС на униформе наших войск!» – Манфред Вебер в Европарламенте

Константин Серпилин.  
11.03.2025 20:59
  (Мск) , Страсбург
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Европа должна срочно начинать стандартизацию вооружений и приступать к слиянию в оборонной отрасли.

Об этом на заседании Европарламента заявил глава фракции Европейской народной партии Манфред Вебер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа должна срочно начинать стандартизацию вооружений и приступать к слиянию в оборонной отрасли. Об...

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«В прошлый четверг мы положили на стол 800 млрд. евро на создание европейской обороны, и это важный шаг! Деньги – это необходимо, но это только начало. Мы сэкономим много денег налогоплательщиков, если будем действовать сообща. В ЕС сегодня 17 моделей танков, а у американцев только одна.

Для стандартизации нам нужны обязательные общие закупки и настоящий европейский рынок оборонной продукции, а также дальнейшее слияние в отрасли.

Во-вторых, нам нужны совместные европейские проекты, такие, как ПРО или беспилотники, особенно на востоке Европы. Бригады киберзащиты, где все понимают, что кибербезопасность больше не является национальной проблемой. Я бы хотел видеть их с европейскими флагами на форме», – вещал Вебер.

«Европа должна ответить на предложение Франции сделать французский ядерный щит своего рода европейским щитом. Это ещё не предусмотрено в планах, принятых в четверг.

Прошедший четверг стал настоящей отправной точкой, поздравляю Урсулу фон дер Ляйен и Антонио Таяни с их решимостью инвестировать в нашу оборону и в наши сильные стороны. Но это только начало. Главная задача нашего поколения – создать настоящий европейский оборонный союз», – добавил евро-политик.

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