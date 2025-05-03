Ведутся секретные переговоры на высшем уровне. Все готовы вскрыть карты – полковник СБУ

В переговорах вокруг украинского конфликта наступает период раскрытия карт.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идет и грядет, как сказать, не кульминация, а раскрытие карт… Кульминация, ядерный апокалипсис, уже катарсис прошел. Фаза была уже. Подтверждение этому – сколько мы месяцев уже не слышим про применение ядерного оружия… Так вот, будет вскрытие карт, и теперь посмотрим, кто азартен и при вскрытии карт какие аргументы покажет. Американцы нам дали аргументы, и мы их можем выкладывать на стол. Теперь смотрим, что выложит Кремль.

Кремль затих, видите, Лавров там что-то на G20 сказал, и сейчас затих. Это что означает? Сейчас ведутся очень серьезные секретные переговоры, какие карты, или какую дополнительную карту дадут американцы российской стороне?.. Поэтому не зря появилось в СМИ, а просто так ничего в нашем мире не делается, что на 9 мая возможно прибытие высокой делегации на 80-летие Победы со стороны Соединенных Штатов, мировых союзников, и уже фамилия госсекретаря прошла», – заявил Стариков.