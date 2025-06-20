В США хотят создать из российских денег фонд для закупок американского оружия Украине

Игорь Шкапа.  
20.06.2025 13:45
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Военная поддержка Украины со стороны США продолжается, но она не может быть вечной.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью Укринформу завил бывший посол США на Украине, почётный член Евразийского института «Атлантического совета» Уильям Тейлор.

Военная поддержка Украины со стороны США продолжается, но она не может быть вечной. Об...

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«Помощь продолжается. И это хорошая новость, что военная поддержка, проголосованная Конгрессом и находящаяся в процессе реализации, продолжается. Это не будет продолжаться вечно, поэтому необходимы новые средства, и эти средства могут поступать из ассигнований Конгресса.

Или существует другой, еще лучший способ получить эти средства, а именно конфисковать российские активы, замороженные в европейских банках. Там лежит $300 млрд. Соединенные Штаты по сей день оказали около $60-65 миллиардов на оружие, еще больше на другую поддержку. А в западных банках, в европейских банках, заморожено $300 миллиардов. Это могло бы значительно помочь украинцам в приобретении оружия у США, американского народа, американских производителей», – сказал Тейлор.

При этом он не дал конкретного ответа на вопрос, готов ли президент Трамп продавать Украине средства ПВО, отметив, что лучше использовать для этого российские деньги.

«Я думаю, что президент Трамп хочет заключать соглашения, договоренности, которые будут выгодны для США, но также получат выгоду для Украины. Для украинцев, украинского правительства, украинских военных покупка оружия у американских производителей – это выигрыш для всех, если они используют для этого российские деньги. Платить должны россияне – не американские, европейские или украинские налогоплательщики. Это опять же должны делать россияне. Поэтому разумно конфисковать эти деньги и положить их в фонд, который украинцы смогут использовать для покупки оружия у Соединенных Штатов», – резюмировал экс-посол.

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