В США хотят создать из российских денег фонд для закупок американского оружия Украине

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Военная поддержка Украины со стороны США продолжается, но она не может быть вечной.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью Укринформу завил бывший посол США на Украине, почётный член Евразийского института «Атлантического совета» Уильям Тейлор.

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«Помощь продолжается. И это хорошая новость, что военная поддержка, проголосованная Конгрессом и находящаяся в процессе реализации, продолжается. Это не будет продолжаться вечно, поэтому необходимы новые средства, и эти средства могут поступать из ассигнований Конгресса. Или существует другой, еще лучший способ получить эти средства, а именно конфисковать российские активы, замороженные в европейских банках. Там лежит $300 млрд. Соединенные Штаты по сей день оказали около $60-65 миллиардов на оружие, еще больше на другую поддержку. А в западных банках, в европейских банках, заморожено $300 миллиардов. Это могло бы значительно помочь украинцам в приобретении оружия у США, американского народа, американских производителей», – сказал Тейлор.

При этом он не дал конкретного ответа на вопрос, готов ли президент Трамп продавать Украине средства ПВО, отметив, что лучше использовать для этого российские деньги.