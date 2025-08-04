В США достали из склепа бредни Маккейна о России – «бензоколонке»

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Рупор глобалистов Washington Post настаивает, что угрозы Дональда Трампа ввести вторичные санкции против Китая могут подействовать на Пекин, который пока что отказывается разрывать торговые отношения с Москвой.

«На данный момент Китай вряд ли пойдёт на уступки. Но ситуация может измениться, если Пекин убедится, что Трамп не струсит. Один из способов, с помощью которого США могут продемонстрировать серьёзность своих намерений, — это увеличение поставок оружия на Украину, сочетающее в себе военное и экономическое давление. В конечном счёте экономические связи Китая с США гораздо ценнее, чем его дружба с Россией», – подстрекают авторы публикации.

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Они настаивают, что Трампу следует взять на вооружение наследие покойного сенатора-русофоба Маккейна.

«Нефть — это источник жизненной силы путинской военной машины. Сенатор Джон Маккейн часто говорил, что Россия — это заправочная станция, выдающая себя за страну… Вторичные санкции — это геополитическая «базука». Они сработали против Ирана, заставив Тегеран вести переговоры по ядерному соглашению… Они также помогли ослабить режим Башара Асада в Сирии», – пишет газета.

Авторы материала настаивают, что Трамп мог бы пообещать Китаю арабскую нефть вместо российской, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп наладил более тесные отношения с Саудовской Аравией и другими арабскими производителями, чем Байден, что может привести к увеличению объёмов добычи, если Китай перестанет покупать российскую нефть, чтобы предотвратить резкий рост цен на газ».

Российский сенатор Алексей Пушков не верит в такой сценарий.

«Китай закупил нефти у России на 155 млрд долларов. Заместить такие обьемы, чего от Китая добивается Трамп, экономически невозможно, помимо того, что, как дает понять Пекин, это для него политически неприемлемо».

Политолог Павел Данилин считает: