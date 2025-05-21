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На Украине яростно заполыхали дупы вокруг утечки в прессу документов Державного агентства лесных ресурсов, – о передаче контроля над природными богатствами западных областей США и Великобритании, а также уничтожении ресурсов на территориях, которые могут перейти под контроль России.

Первой стала публикация (быстро потертая) на сайте Korrespondent.net вполне себе укро-охранительской направленности. На сканах видно: документы ещё не подписаны, однако в их правдоподобности сомневаться не приходится на фоне заключенных режимом Зеленского сделок с Вашингтоном и Лондоном.









Теперь «громадяне» тревожатся: не станет ли Украина разменной монетой в глобальной игре за ресурсы на фоне приближающегося перемирия или даже возможного раздела страны на сферы влияния между Москвой, Вашингтоном и, возможно, какой-нибудь третьей силой.

Украина, обладающая значительными запасами с/х земель, лесов, ископаемых и транспортными коридорами, давно находится в фокусе мировых игроков. Утечки, о которых идёт речь, указывают на два параллельных процесса:

Западные инвестиции в обмен на суверенитет — передача прав на эксплуатацию лесов и земель западных регионов (например, Львовской или Ивано-Франковской областей) американским и британским компаниям через концессии или долгосрочные кабальные контракты.

Тактика «выжженной земли» — уничтожение инфраструктуры и природных ресурсов в восточных и южных областях, которые, по некоторым прогнозам, могут стать предметом территориальных уступок Киева в случае заключения мирного соглашения с Россией.

Интерес к украинским ресурсам со стороны США и ЕС давно уже стал притчей во языцех. Ещё до войны Украина рассматривалась как житница и поставщик «зелёной» энергии для Европы (засеять сельхозугодья рапсом, как сырья для биодизеля). Нынешние обвинения в скрытой приватизации звучат на фоне роста долга Украины и её зависимости от иностранной помощи.

Уничтожение ресурсов в отходящих под российский контроль регионах может быть попыткой лишить Москву экономических выгод от приобретений, что напоминает тактику ряда государств в годы Второй Мировой или попытку голландских гёзов затопить землю, чтобы не отдать её под испанское владычество. Подобные действия противоречат международному праву и могут усугубить гуманитарный кризис, но когда эти условности останавливали правящих бандерлогов и их хозяев?

Есть еще Китай и другие игроки: Пекин пока остаётся в тени, но его роль может возрасти, если переговоры зайдут в тупик. Китай в 2010-х инвестировал немалые средства в украинские сельхозугодья, хотя деньги украинской стороной были «освоены», мягко говоря, нецелевым образом.

Прогнозы о разделе Украины циркулируют с 2014 года, но сегодня они подпитываются заявлениями целой армии аналитиков о том, что Запад, уставший от войны, может склонить Киев к территориальным компромиссам.

Пока рано говорить о разделе шкуры недоиздохшей Украины. Утечки могут быть как элементом дезы, так и «сливом» реальных планов отдельных чиновников. Но сам факт таких дискуссий указывает на ключевую проблему: Украина стоит перед риском не только территориальных потерь, но и потери контроля над ошметками собственного суверенитета.

Чтобы избежать этого, необходимы четкие международные гарантии и механизмы, исключающие превращение страны в поле для «сделок» без учёта воли народа. Как говорит один из немногих трезвых голосов – украинский экономист Алексей Кущ: «Ресурсы должны работать на восстановление Украины, а не на обогащение глобальных игроков».