В «Ростехе» призывают создавать «Смысловое ПВО». России угрожает «система сексуального замещения»

В обозримом будущем Россия столкнётся с новой угрозой – слиянием искусственного интеллекта со сферой сексуальных услуг, что станет ударом по демографии.

С таким предостережением выступил кандидат политических наук, директор Центра когнитивной обороны НГЛУ Сергей Нешков.

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«Системы сексуального замещения – то что ударит по нам в ближайшие 15-20 лет, и это навредит демографии гораздо больше, чем все что мы знаем сейчас. Ключевая опасность – слияние ИИ с индустрией секс-игрушек», – сказал он, выступая на форуме по цифровой экономике ЦИПР в рамках сессии, организованной «Философским клубом».

Василий Бровко, директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех», призвал к созданию «смыслового ПВО», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы о дронах говорим, о ракетах говорим, но у нас нет системы защиты своего ментального пространства от вот этих дизраптичных смыслов. Мы даже не всегда понимаем, что нас атакуют — просто теряем ориентиры», – сказал он.

Бровко показал, что фармацевтические и финансовые корпорации стали инструментом контроля:

«В США, если человек платит $100 за страховку, до него реально доходят только $2 в виде медицинской услуги. Остальное съедает система. Это не помощь. Это машина по извлечению денег и контролю над телом», – считает он.

«Все эти смыслы, которые нас сейчас шокируют, возникли не сегодня. Они начинаются там, где начинается уход от Бога. Мы либо движемся к Нему, либо уходим прочь. А если уходим — рушится всё: семья, культура, страна. Иноагенты гордо пишут посты о своих операциях, делающих их бесплодными, и тут же критикуют страну, армию, уезжают. Это не разные явления – это один большой проект. Они не осознают, что стали инструментом»,- сказал выступающий.

Александр Сегал, кандидат философских наук, старший научный сотрудник философского факультета МГУ призвал «не предсказывать будущее, а конструировать».