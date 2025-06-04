В Раде «зрадный» вой: Почему не укрепляли Сумы, пока ВСУ оккупировали Курщину?

Вадим Москаленко.  
04.06.2025 23:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Ситуация с провалом Украины в плане фортификаций на Донбассе и под Харьковом сегодня повторяется и на Сумщине.

Об этом на заседании Верховной рады заявил бывший парламентский спикер, депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация с провалом Украины в плане фортификаций на Донбассе и под Харьковом сегодня повторяется...

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«Сегодня уже коллеги говорили, у нас всё, что плохо – называется «укрытие». У нас были укрытия на Харьковщине, враг зашел, дошел до Волчанска. У нас были укрытия на Кураховском направлении, враг их прошел, даже позанимал. Я думаю, что коллеги знают, это не большой секрет. Были даже те позиции, на которые зашли без боя, которые даже не были сданы.

И складывается впечатление просто, что на этом кто-то пытается заработать. Были укрытия в миллиарды, десятки миллиардов гривен, которые осваивал Найем вместе с Кубраковым, которыми «защитили энергетическую инфраструктуру Украины». Так защитили, что выходит статья, где написано, что Трипольская ТЭС защищена на сто процентов, проходит две недели и докладывает тот же министр о том, что Трипольская ТЭС уничтожена на 100 процентов. Причем никто не понес ответственности», – возмущался Разумков.

Он обратил внимание на «аналогичную ситуацию сегодня на Сумщине».

«Можно рассказать о Волчанске, что не могли построить укрепы, потому что враг был около границы и обстреливал эти территории. А скажите, пожалуйста, есть ли какие-то темники, какое-то объяснение – как коммуницировать историю о том, что украинская армия находилась на территории Курщины, и точно было время на строительство фортификаций на границе Сумской области с Курской областью?

Более тысячи километров, если я не ошибаюсь, находилось под контролем украинской армии на Курщине. И мы не смогли построить эти фортификации… или не захотели? Построили так, что просто потратили средства, а этого всего нет», – пиарился депутат и угрожал виновным ответственностью.

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