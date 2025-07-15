В Раде уже голосуют против мобилизации и продления военного положения

Украинский парламент в очередной раз продилл военное положение в стране.

За соответствующее решение проголосовали 320 из 337 зарегистрированных депутатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это уже 16-е по чету продление военного положения с 2022 года. Примечательно, что в этот раз нашелся и противник – внесенный в российский реестр террористов и экстремистов Алексей Гончаренко проголосовал против. Есть один воздержавшийся – депутат от правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу.

«Я проголосовал ПРОТИВ продолжения мобилизации и военного положения. Как и обещал: я не буду голосовать за продление мобилизации ПОКА НЕ БУДУТ ПРИНЯТЫ ЧЕТКИЕ СРОКИ СЛУЖБЫ. Настоящий патриотизм – это честность, особенно, когда она не удобна. И эта честность о том, что фронт — это не линия, это петля. В эту петлю вы поставили миллион людей и живете счастливо и уютно. Ирония в том, что бессрочную службу поддерживают только те, кто не служит. Можно выиграть войну, но проиграть людей. Без демобилизации – именно так и будет. Без конечных сроков службы — будет бусификация, будет произвол ТЦК, будет ужас, который происходит прямо сейчас на наших улицах», – объяснил свою мотивацию Гончарнеко в своем паблике.

Изменение позиции такого оголтелого русофоба объясняется просто: принудительная мобилизация отвергается большинством украинского общества (не говоря уже об Одессе, откуда родом Гончаренко), в том числе и значительной частью военных, которых заставили воевать против их воли.

Он добавил, что у его фракции («Евросолидарность» экс-президента Порошенко) другое мнение по этому поводу.

Депутат Ярослав Железняк обратил внимание на правовую коллизию, нарушающую закон «О правовом режиме военного положения».