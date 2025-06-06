В Раде признались, что вся гуманитарка расхищается богатеями

Вадим Москаленко.  
06.06.2025 17:49
  (Мск) , Киев
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Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Закупленные Украиной и полученные от западных стран в рамках гуманитарной помощи солнечные электростанции, которые должны были стать поддержкой для бедных слоёв населения, устанавливаются на элитную недвижимость.

Об этом на заседании Верховной рады заявил экс-министр ЖКХ, а ныне депутат парламента Алексей Кучеренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Закупленные Украиной и полученные от западных стран в рамках гуманитарной помощи солнечные электростанции, которые...

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«Мы заинтересованы в том, чтобы гранты, которыми помогают нам наши партнёры, попадали в больницы, детские сады, школы, другие объекты социальной сферы.

Но я берусь утверждать, что за последние годы, к сожалению, построены схемы, по которым бюджетные средства, которыми дофинансируется [иностранный] фонд, средства местных бюджетов, начиная с Киева, расходуются по схемным решениям на солнечные станции в зажиточные дома, в которых стоимость кв метра составляет 3-5 тысяч долларов, где проживают наиболее состоятельные украинцы, которые за счет бюджета, нас с вами, получают эти солнечные станции», – возмутился Кучеренко.

Депутат подчеркнул, что несмотря на многочисленные жалобы и обращения, профильные министерства никак не реагируют на ситуацию.

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