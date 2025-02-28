В Раде обнаружили, что продолжают действовать сотни договоров с Россией

Игорь Шкапа.  
28.02.2025 14:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 358
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Прежде чем возмущаться совместным с Россией голосованием США в ООН, Украине следует посмотреть на себя.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе заседания Верховной рады заявил экс-вице-премьер Украины, первый замглавы международного комитета парламента Григорий Немыря.

Прежде чем возмущаться совместным с Россией голосованием США в ООН, Украине следует посмотреть на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Прошло 3 года войны, много говорилось, что эта война продолжается, что Россия – агрессор. На прошлой неделе все возмущались, что Соединенные Штаты Америки в Генеральной ассамблее ООН впервые голосуют вместе с Российской Федерацией.

Давайте посмотрим на себя. Более трех лет войны, а в Украине продолжают действовать более 200 двусторонних межгосударственных соглашений, договоров, еще больше на уровне ведомств, центральных органов исполнительной власти между Украиной и страной-агрессором Российской Федерацией. Я помню, когда министр иностранных дел обещал представить единый законопроект, который наконец прекратит этот позор. Этого законопроекта не было», – сказал депутат.

По его словам, председатель Рады дважды обращался с предложением выполнить обещание министра, но этого так и не произошло.

«Поэтому, господин председатель, я в очередной раз обращаюсь к вам. Все же мы должны увидеть в верховном зале законопроект или законопроекты о выходе, окончательное расторжение  двусторонних соглашений, межгосударственных договоров между Украиной и Российской Федерацией. Это же касается и СНГ», – потребовал Немыря.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить