В Раде обнаружили, что продолжают действовать сотни договоров с Россией

Прежде чем возмущаться совместным с Россией голосованием США в ООН, Украине следует посмотреть на себя.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе заседания Верховной рады заявил экс-вице-премьер Украины, первый замглавы международного комитета парламента Григорий Немыря.

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«Прошло 3 года войны, много говорилось, что эта война продолжается, что Россия – агрессор. На прошлой неделе все возмущались, что Соединенные Штаты Америки в Генеральной ассамблее ООН впервые голосуют вместе с Российской Федерацией.

Давайте посмотрим на себя. Более трех лет войны, а в Украине продолжают действовать более 200 двусторонних межгосударственных соглашений, договоров, еще больше на уровне ведомств, центральных органов исполнительной власти между Украиной и страной-агрессором Российской Федерацией. Я помню, когда министр иностранных дел обещал представить единый законопроект, который наконец прекратит этот позор. Этого законопроекта не было», – сказал депутат.