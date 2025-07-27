В Одессе «облаяли» дочь Фарион и отправили в мусор её украинские подарки

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Еще одна монетка в копилку, на которой написано «Этого не может быть!». Куда поперлась дочь Фарион София Семчишин справлять «роковыны» ликвидации родительницы? Правильно, в Нью-Бандерштадт — Одессу. Не затусила в родном Львове, не поехала хороводить в Стрый и Гадяч, даже Киев проигнорировала…

Потому что стратегически важно лепить фарионово логово именно из русского города — вот, мол, как горожане перекрасились.

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«Мова имеет значение» — на такую акцию со свадебным генералом, фарионовым отродьем, вырулили мовные ведьмы из зондеркоманды «Робимо вам нерви». По части нацизма они давно переплюнули семейство львовской гостьи. Семчишин разве что стояла и цитировала маманю: «Язык — это оружие», и приставала к одесситам со странным утверждением «Одесса говорит по-украински».

Как на дичь реагировали прохожие? О, это как всегда в красках описал еще один участник акции — одиозный историк-шизоид — вдобавок и златоуст — Александр Музычко:

«Старые и молодые пердуны лаяли в нашу сторону. Естественно. Семчишин как могли препятствовали маргинало-импотенты».

Телега дохлого Ганула, вещающая из Ада, тоже присоединилась к происходящему:

«Пока Путин подписывает законы о «важности русского языка», мы в очередной раз выходим в центр Одессы, чтобы напомнить: украинский язык — основа нашей идентичности, а Одесса – это Украина».

А итогами шабаша поделилась его организатор, главведьма Катерина Мусиенко:

«В рамках акции мы раздали 80 бумажных браслетов с надписью «Сегодня я возвращаюсь к украинскому языку», чтобы одесситы попробовали по крайней мере на день вспомнить придушенное родное слово. Одесса будет украиноязычной, только нужно время, усилия и отсутствие России».

То есть не будет — ну, вы поняли.

А что до жовто-блакытных браслетов, то люди рассказали, что видели их потом в уличных урнах. Засим добавить мне больше нечего.