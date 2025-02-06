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После прекращения огня и проведения выборов в украинском парламенте могут оказаться самые неожиданные партии и группы.

Об этом на канале «Politeka» заявил эмигрировавший с Украины в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Республиканцам надо сейчас сформировать новый политический порядок, новый политический класс. Из кого они его будут формировать? Это очень большая проблема, потому что вся верхушка оказалась отравлена вот этими неправительственными подачками. Все министры, оказывается, замешаны в этих фондах во всевозможных. Антикоррупционные органы слились в экстазе с коррупционными органами. И уже хрен поймешь, что откуда торчит. Но так как их сносят всех, то должна родиться какая-то новая сила. Я думаю, что будет процентов на 90 сменен парламент для начала. На военных, наверное, частично. На людей, которые были не зашкварены с этими организациями. Очень трудно сейчас предположить, кто туда подойдет. В кого будут вливать деньги», – сказал Балашов.

Он предположил, что в итоге могут появиться новые пророссийские силы.