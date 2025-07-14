В Москве поднимают вопрос об ударе по военным заводам Германии

Поскольку Германия уже открыто готовится к войне, России пора нанести превентивный удар по немецким военным заводам.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Канцлер Германии открытым текстом говорит о том, что он не разделяет укоренившийся у немецкого народа после 1945 года страх перед войной с Россией, и что не нужно бояться войны с Россией. Это откровенный реваншизм. Это действительно неприкрытая подготовка к войне с Россией.

И в данном случае, мне кажется, пришло время уже ставить вопрос о том, чтобы бить по территории Германии. По военным базам, по военно-логистическим центрам. Во-первых, нужно бить по заводам производства «Таурус». Во-вторых, нужно бить по тем узлам, через которые эти Таурусы поставляются.

Бить нужно, разумеется, не ядерными вооружениями, но одновременно с этим, поскольку удары в данном случае будут наноситься по немецкой территории, их нужно сопровождать очень четкими и недвусмысленными и заявлениями и демонстрацией того, что в случае ответного удара непосредственно с территории Германии по территории России наш удар уже будет ядерным. То есть через шаг нужно ставить вопрос о применении ядерного оружия по территории Германии в случае, если они ответят на наши неядерные удары по их территории», – сказал Суслов.