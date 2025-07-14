В Москве поднимают вопрос об ударе по военным заводам Германии
Поскольку Германия уже открыто готовится к войне, России пора нанести превентивный удар по немецким военным заводам.
Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Канцлер Германии открытым текстом говорит о том, что он не разделяет укоренившийся у немецкого народа после 1945 года страх перед войной с Россией, и что не нужно бояться войны с Россией. Это откровенный реваншизм. Это действительно неприкрытая подготовка к войне с Россией.
И в данном случае, мне кажется, пришло время уже ставить вопрос о том, чтобы бить по территории Германии. По военным базам, по военно-логистическим центрам. Во-первых, нужно бить по заводам производства «Таурус». Во-вторых, нужно бить по тем узлам, через которые эти Таурусы поставляются.
Бить нужно, разумеется, не ядерными вооружениями, но одновременно с этим, поскольку удары в данном случае будут наноситься по немецкой территории, их нужно сопровождать очень четкими и недвусмысленными и заявлениями и демонстрацией того, что в случае ответного удара непосредственно с территории Германии по территории России наш удар уже будет ядерным. То есть через шаг нужно ставить вопрос о применении ядерного оружия по территории Германии в случае, если они ответят на наши неядерные удары по их территории», – сказал Суслов.
«И для того, чтобы это было более, так сказать, достоверно, необходимо передавать уже непосредственно в войска тактические ядерные вооружения, предоставлять уже командирам на местах право принятия решений об их применении. И, возможно, стоит провести натурную демонстрацию ядерного взрыва.
Потому что просто так конвенциональные удары по натовской территории без сопутствующей ядерной демонстрации будут обладать недостаточно сдерживающим эффектом», – добавил он.
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