Британский профессор объявил мирное население России «допустимыми жертвами»

Владимир Гладков.  
04.06.2025 19:59
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Терроризм, Украина


Украинские террористы якобы имеют право совершать теракты на территории России, даже если из-за этого гибнет мирное население.

Об этом в эфире Sky News заявил профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледж Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские террористы якобы имеют право совершать теракты на территории России, даже если из-за этого...

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«Возник вопрос о мостах. Были ли случаи с мостами в минувшие выходные в России признаком того, что у Украины есть ракеты Таурус?», – спросил ведущий.

«Почти наверняка нет. Я думаю, что они получат ракеты Таурус, но я думаю, что мы увидим их более отчетливо, когда это произойдет. Русские сообщили, что оба этих моста были взорваны.

И знаешь, один мост был взорван, когда под ним проезжал поезд, а другой был взорван, когда поезд проезжал над ним. Да. И оба они, похоже были заранее заложенными зарядами. Так что я думаю, это классическая диверсионная операция», – рассуждал Кларк.

«На этом мосту погибло 7 человек», – уточнил ведущий.

«Все верно. Да, не обошлось без жертв. Это был теракт в России. Один мост был в Брянске, а другой в Курске. И украинцы должны были [его взорвать]. Вы знаете, они могут привести веские доводы, что это была законная цель.

Но да, были убиты мирные жители, и это допустимо. Это допустимо по международному праву, в зависимости от того, насколько тщательно была спланирована операция», – добавил англичанин.

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