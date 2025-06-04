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Украинские террористы якобы имеют право совершать теракты на территории России, даже если из-за этого гибнет мирное население.

Об этом в эфире Sky News заявил профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледж Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возник вопрос о мостах. Были ли случаи с мостами в минувшие выходные в России признаком того, что у Украины есть ракеты Таурус?», – спросил ведущий.

«Почти наверняка нет. Я думаю, что они получат ракеты Таурус, но я думаю, что мы увидим их более отчетливо, когда это произойдет. Русские сообщили, что оба этих моста были взорваны. И знаешь, один мост был взорван, когда под ним проезжал поезд, а другой был взорван, когда поезд проезжал над ним. Да. И оба они, похоже были заранее заложенными зарядами. Так что я думаю, это классическая диверсионная операция», – рассуждал Кларк.

«На этом мосту погибло 7 человек», – уточнил ведущий.