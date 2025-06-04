В Киеве признались в подрыве брянского пассажирского поезда
Украинские террористы взрывают пассажирские поезда, чтобы ненадолго заблокировать железнодорожное сообщение в России.
Об этом на канале «Днепро ТВ» заявил украинский военный эксперт, в прошлом член запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Российский сценарий, а именно фактически диктат ультиматума украинской стороне позиции страны-оккупанта был полностью сорван. В том числе и благодаря успешной операции, не только «Паутине», но и соответственно операциям ГУР Украины в моменте блокировки логистической составляющей оккупационной армии.
Это нельзя разделять. Опять же ошибка экспертов, которые выходят и делают упор только на операции «Паутина». Нет, комплексный характер операций: блокирование логистической составляющей оккупационной армии.
Причем, заметьте, по нескольким субъектам одновременно отработали: мосты Брянской и Курской области, которые заблокировали возможность перевозки, перемещения тяжелой бронетехники, личного состава в зону боевых действий», – сказал Снегирев.
«Но и плюс еще то, что железнодорожное сообщение было прекращено и на оккупированных территориях Запорожской области. Речь идет о новой железнодорожной ветке, которая соединила территории РФ с Крымом. Так же был взорван эшелон, который фактически заблокировал железнодорожное сообщение», – добавил нацист.
Напомним, в результате схода поезда в Брянской области погибли семеро гражданских, и сто четыре получили ранения, среди них дети.
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