В Киеве признались в подрыве брянского пассажирского поезда

Вадим Москаленко.  
04.06.2025 17:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 372
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Украинские террористы взрывают пассажирские поезда, чтобы ненадолго заблокировать железнодорожное сообщение в России.

Об этом на канале «Днепро ТВ» заявил украинский военный эксперт, в прошлом член запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские террористы взрывают пассажирские поезда, чтобы ненадолго заблокировать железнодорожное сообщение в России. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Российский сценарий, а именно фактически диктат ультиматума украинской стороне позиции страны-оккупанта был полностью сорван. В том числе и благодаря успешной операции, не только «Паутине», но и соответственно операциям ГУР Украины в моменте блокировки логистической составляющей оккупационной армии.

Это нельзя разделять. Опять же ошибка экспертов, которые выходят и делают упор только на операции «Паутина». Нет, комплексный характер операций: блокирование логистической составляющей оккупационной армии.

Причем, заметьте, по нескольким субъектам одновременно отработали: мосты Брянской и Курской области, которые заблокировали возможность перевозки, перемещения тяжелой бронетехники, личного состава в зону боевых действий», – сказал Снегирев.

«Но и плюс еще то, что железнодорожное сообщение было прекращено и на оккупированных территориях Запорожской области. Речь идет о новой железнодорожной ветке, которая соединила территории РФ с Крымом. Так же был взорван эшелон, который фактически заблокировал железнодорожное сообщение», – добавил нацист.

Напомним, в результате схода поезда в Брянской области погибли семеро гражданских, и сто четыре получили ранения, среди них дети.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить