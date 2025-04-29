В Киеве президент Парламентской ассамблеи НАТО потребовал от Европы «мобилизоваться»

Вадим Москаленко.  
29.04.2025 23:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Страны западного блока должны увеличивать поддержку Украины, и даже готовиться к прямой войне с Россией.

Об этом заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Маркос Перестрелло, выступая в стенах Верховной рады Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока должны увеличивать поддержку Украины, и даже готовиться к прямой войне с...

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«Кажется очевидным, что единственный путь к миру пролегает через силу. Наши демократические государства должны продемонстрировать, что демократии сильнее не только потому, что у нас есть моральное превосходство, но и потому, что у нас есть способность сдерживать, защищать и помогать нашим друзьям противостоять агрессии.

Наша задача и наша ответственность ясны! Во-первых, мы должны и в дальнейшем помогать Украине удовлетворять ее немедленные потребности, давать Украине ресурсы для защиты себя, своих городов и своего народа. Чем сильнее будет Украина на поле боя, тем сильнее она будет и за столом переговоров», – вещал Перестрелло.

По его мнению, Украина не должна соглашаться с российскими требованиями, а странам Европы пора готовиться к войне.

«Европа должна мобилизоваться. С помощью оказания немедленной помощи, а также демонстрируя, что она готова взять на себя инициативу по обеспечению прочного мира в рамках будущего соглашения. И что мы готовы взять на себя гораздо большую долю бремени нашей собственной безопасности!

Я надеюсь, что НАТО продолжит играть свою полную роль, координируя помощь и обучение новых солдат», – призывал евро-русофоб.

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