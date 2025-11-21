В Киеве потребовали от Зе-власти вернуть ЖКХ-плательщикам $100 миллионов Миндича

С помощью искусственно завышенных тарифов украинские коррупционеры собирают с населения полмиллиарда гривен ежемесячно.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого за призывы убивать российских журналистов киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом никто: ни регулятор, ни Минэнерго, ни Минэкономики – никто не хочет принимать каких-либо действий. Ну реально, никакого рынка не может быть сейчас», – возмущался Попенко.

«В октябре стоимость электроэнергии выросла на 40% к предыдущему месяцу, и в ноябре она еще плюс 6% к октябрю. То есть плюс 46% по отношению к сентябрю. Запредельная цена, которую не могут платить коммунальщики, теплокоммунэнерго, водоканалы. Ну реально, у них тарифы заложены на 100% меньше.

«Среди потребителей коммунальных услуг, всех нас, обычных украинцев, возник вопрос – а будут ли делать перерасчет коммунальных услуг, с учетом того, что там было заложено 10-15% отката по каждой сделке. Это насущный вопрос, который и люди спрашивают.

А почему бы не произвести перерасчет? И я на фоне этого посчитал, сколько это выходит в среднем на одно частное домохозяйство, которое платит за электроэнергию.

И у меня вышло, если брать среднее потребление 170 киловатт в час, то 20 гривен с одной платёжки в месяц – это наш взнос в коррупционный шлагбаум, который был построен только в «Энергоатоме». А всего в месяц это выходило 86 миллионов гривен, или под миллиард за год.

И это только «Энергоатом» и платёжка за электроэнергию. Если ещё газ, распределение газа, тепло, обслуживание многоквартирных домов и так далее.

И уже будет не 20 гривен, а в среднем может дойти до 100 гривен в месяц. То есть, около 430 миллионов гривен в месяц мы оплачиваем коррупционный шлагбаум», – добавил эксперт.