В Киеве мрачно шутят: «Крым наш? Ага, как недра»

В сознании украинцев Крым всё ещё «наш», однако беда и трагедия в том, что это давным-давно не соответствует действительности.

Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко рассуждал украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Суверенитет невозможен без интегритета (территориальная целостность государства – ред.). Пример дезинтегрированного суверенитета – это вопрос в Украине: «чей Крым?» У нас есть суверенитет над Крымом или нет? И интегритет определяет, есть ли этот суверенитет. Потому что, с политической точки зрения, в Конституции у тебя может быть всё это записано, как сегодня в Украине. С точки зрения политического суверенитета, он над Крымом есть. Так записано. А с точки зрения действительного интегритета – его нет. Крым дезинтегрирован от Украины так же, как сейчас оккупированные территории. И бывают случаи (я сейчас, получается, против государства говорю), когда государство может быть сохранено, если, например, другие государства считают необходимым его сохранение, как в случае с Украиной, а суверенитет может быть потерян. Это то, что в Украине сегодня происходит. …Кого ни спроси из украинцев, чей Крым – говорят, его. У нас в общественном сознании суверенитет над Крымом сохранён. Проблема в том, что это действительности не соответствует. А так – да», – рассуждал Дацюк.