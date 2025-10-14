В Киеве анонсировали обстрелы Запорожской АЭС «десятками фпв-дронов»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Чтобы привлечь внимание мировой общественности, Украина может начать массированные дроновые атаки ЗАЭС, обвиняя в этом Россию.

Об этом на «Радио НВ» заявила член Наблюдательного совета аналитического центра We Build Ukraine, экс-депутат Верховной рады Виктория Войцицкая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«США не готовы и не будут способствовать тому, чтобы Россия сохраняла контроль над ЗАЭС. Очень важно, что благословлять захват ядерного объекта – США и весь европейский континент не могут себе позволить, потому что это будет очень опасный прецедент для всего мира», – рассуждала Войцицкая.