В Киеве анонсировали обстрелы Запорожской АЭС «десятками фпв-дронов»
Чтобы привлечь внимание мировой общественности, Украина может начать массированные дроновые атаки ЗАЭС, обвиняя в этом Россию.
Об этом на «Радио НВ» заявила член Наблюдательного совета аналитического центра We Build Ukraine, экс-депутат Верховной рады Виктория Войцицкая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«США не готовы и не будут способствовать тому, чтобы Россия сохраняла контроль над ЗАЭС. Очень важно, что благословлять захват ядерного объекта – США и весь европейский континент не могут себе позволить, потому что это будет очень опасный прецедент для всего мира», – рассуждала Войцицкая.
«Могут быть разные провокации, в том числе и какие мы уже видели. Помните, были страшные картинки, когда они подпаливали градирни. Ещё откуда-то может прилететь десяток дронов, и будут рассказывать, что это украинские дроны», – добавила экс-депутат.
