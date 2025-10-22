В Европе множество внутренних экономических проблем, но она должна продолжать оплачивать войну с Украиной.

Об этом на выступлении в Европарламенте заявил депутат Европарламента, немецкий политик Манфред Вебер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Германии половина потерь рабочих мест в прошлом году пришлась на автомобильный сектор. Это были хорошо оплачиваемые рабочие места. То же самое происходит во Франции, Румынии, Испании и Италии.

Этим летом в Европе произошли рекордные лесные пожары в Португалии и Испании. В то же время Трамп и Си уклоняются от глобальной сезонной работы. Теперь мы должны бороться с изменением климата, но мы выступаем в одиночку на глобальном уровне», – вещал Вебер.