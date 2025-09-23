Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейские лидеры идут на провокации и ложь о «нарушения своего воздушного пространства» ради того, чтобы выпросить у Трампа больше оружия.

Об этом в эфире видеоблога The Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Встреча между американцами и европейцами в августе была закрытой. Так что США не пытаются обмануть русских, иначе они бы обнародовали эту встречу. Американцы действительно сокращают поддержку стран «Балтии», сокращают поставки ракет «Пэтриот». Это потому – что им самим не хватает для выполнения обязательств по всему миру», – сказал Меркурис.

Он подчеркнул, что поэтому европейцы недовольны, и идут на провокации, вроде заявлений о «нарушении воздушного пространства».