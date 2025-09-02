В ЕС переводят больницы на военное положение и готовятся к войне с Россией

Олег Кравцов.  
02.09.2025 09:33
  (Мск) , Москва
Просмотров: 405
 
Европа вовсю готовит население своих стран к новой мировой войне.

Об этом пишет британская газета а The Sun, ссылаясь на французские СМИ, опубликовавшие документы о переводе французских больниц на военное положение с распоряжением подготовиться к тому дню, когда Европа погрузится в полномасштабный конфликт с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Руководителям здравоохранения было приказано готовиться к «крупному сражению» к марту 2026 года, а также даны пугающие указания быть готовыми оказать помощь потоку раненых военнослужащих со всего континента», – отмечается в публикации.

Документ предполагает, что Франция станет центром боевых потерь, а министерство здравоохранения страны заявило, что приказ был разработан с целью «предвидеть, подготовить и отреагировать на потребности населения в области здравоохранения, одновременно интегрируя особые потребности обороны в сферу здравоохранения».

«Эта цепная реакция почти наверняка охватит Великобританию, США и большую часть Европы, превратив региональное столкновение в кошмар Третьей мировой войны», – рисует апокалиптические картины газета.

Издание отмечает, что подготовка Европы к Третьей мировой войне уже не является гипотетической, а среди граждан ЕС расходятся руководства по выживания, в которых людей предупреждают о необходимости экономить еду, делать запасы и готовиться к бомбардировкам.

«В Норвегии уже начались учения по эвакуации: местные жители репетируют бегство на запад от российских танков. По всей Восточной Европе строятся бункеры и баррикады», – нагнетает британское издание.

