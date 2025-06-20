В Донецке почтили память зверски замученных жертв нацизма

Сергей Вредников.  
20.06.2025 23:58
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Запад, История, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В преддверии Дня памяти и скорби жители Донецка почтили память жертв нацизма.

Мероприятие проходило у мемориала у шурфа шахты № 4/4-бис, иначе известному как «Памятник жертвам фашистской оккупации г. Сталино», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В преддверии Дня памяти и скорби жители Донецка почтили память жертв нацизма. Мероприятие проходило...

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Юнармейцы выстроились в почётный караул у мемориала, а жители города вместе с «Единой Россией» возложили цветы к братской могиле. 

Однако, нацистские палачи продолжают совершать свои преступления и сейчас.

«Около 70 тысяч наших соотечественников похоронено здесь. В братской могиле. Это ужасная трагедия, которая показывает, с каким врагом боролись наши предки.

Чтобы нашим детям и внукам не пришлось в руки брать оружие, нам и сегодня приходится ставить вопрос – а кто стоит за режимом Зеленского, кто сегодня управляет коллективным Западом. Кто выгодополучатель от той войны, которая идёт?

Нужно доставать с корнем военных преступников, и судить их, для того чтобы наступил мир на долгие годы», – сказал Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

«Нацисты казнили здесь мирных, ни в чём не повинных людей. Это память, которая передана нам, которую передаём мы, и которая будет жить вечно. К сожалению, преступления нацизма продолжаются и сейчас, мы и сегодня продолжаем с ними бороться. Это знак и сигнал всем поколениям и всему миру, чтобы уничтожить нацизм», – добавил секретарь донецкого местного отделения «ЕР» Алексей Кулемзин.

Напомним, шахта № 4/4-бис во времена фашистской оккупации, гитлеровцы массово казнили людей. Из 360 метров глубины ствола шахты 305 метров были завалены телами десятков тысяч человек.

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