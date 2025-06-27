В бундестаге предлагают давать украинцам хлеб и мыло вместо денег

Вместо финансового пособия, которое получают украинские мигранты, не желающие официально трудоустраиваться в Германии, им нужно выдавать постельное белье и продуктовые наборы.

Об этом, выступая в Бундестаге заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» Рене Шпрингер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши местные власти находятся на пределе своих возможностей в финансовом и кадровом плане. Жилья не хватает, медицинские страховые компании испытывают дефицит в миллиарды долларов. Детские сады, школы и социальные службы перегружены… Любой, кто бежит из Украины, может выбрать пункт назначения в Европе. И куда он направляется? Конечно, туда, где самые высокие социальные пособия, и это Германия. Исследование, проведенное недавно, подтверждает, что 40% украинцев, которые нашли убежище в Польше, после этого переехали в Германию и сообщают о социальных пособиях здесь…

Мы требуем возвращения всех украинцев в систему предоставления убежищ. И там мы хотим выдавать пособия натурой, а не деньгами или переводить для них хлеб, постель и мыло. Мы хотим, чтобы немецкий социальный государственный магнит был закрыт раз и навсегда. И тот, кто здесь в палате представителей считает, что социальное обеспечение украинцев важнее, чем забота о собственном народе, тот должен проявить позицию, сдать свой мандат здесь, приехать в Украину и подать там заявку на мандат», – заявил Шпрингер.