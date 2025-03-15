В Белграде протестующие сорвали заседание парламента в поддержку боснийских сербов

Алексей Топоров.  
15.03.2025 14:20
  (Мск) , Белград
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Балканы, Босния, Дзен, Политика, Республика Сербская


Первое с момента подписания Дейтонского мирного соглашения по БиГ заседание Народной скупщины Сербии в поддержку Республики Сербской не состоялось.

Из-за вскрывшихся планов протестующих взять парламент штурмом, здание закрыли, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Первое с момента подписания Дейтонского мирного соглашения по БиГ заседание Народной скупщины Сербии в...

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«Суббота должна была стать историческим днем ​​для всех нас из Республики Сербской. Сербская Народная скупщина планировала впервые после подписания Дейтонского соглашения [в 1995 году], гарантом которого является Сербия, обсудить ситуацию в Боснии и Герцеговине и Республике Сербской. Но наши враги помешали этому. Те, кто не хочет сильной Сербии, те, кто боятся сербского единства, сделали все, чтобы этого не произошло», – прокомментировал ситуацию президент РС Милорад Додик.

По словам лидера боснийских сербов, подобное происходит ни впервые. Всякий раз, когда сербскому народу было крайне необходимо единство, находились те, кто его подрывал. И теперь, как он отметил, «вместо демонстрации единства в субботу нас ждут демонстрации, которые приведут нас к разделению»,

«Суббота – это тот день, когда станет ясно как день, кто готов защищать государство и служить своему народу, а кто отдает судьбу своего народа и государства в руки иностранного хозяина, служа ему. Я верю, что сербский народ не позволит себе создать трагедию. Нападки на государство всегда сопровождаются медиа пятой колонны, деньгами из иностранных источников. Когда они вывешивают наш флаг, они маскируют преданность народу и демонстрируют ложный патриотизм. Это нападение на Сербию с целью свержения демократически избранного руководства во главе с Александром Вучичем на улицах посредством неких митингов и подталкивания страны к десятилетию дестабилизации и превращения ее в легкую добычу для врагов Сербии», — заявил Додик.

Президент РС отметил, что сербский энтитет БиГ поддерживает суверенитет Сербии, основанный на национальных, народных интересах и молится о том, чтобы сербы больше никогда не поднимали руку друг на друга.

«Республика Сербская любит Сербию», – заключил Додик.

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