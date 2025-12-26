Утиль сбор душит авторынок в России – эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Введенный в России утильсбор нужно сокращать.

Об этом в интервью Анатолию Кузичеву сказал автоэксперт Игорь Моржаретто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я честно скажу, что утилизационный сбор, который придумали в свое время как защиту нашего рынка от подержанных иномарок, надо приводить в разумные рамки. Сегодня государство в попытке заработать денег и привлечь в Россию иностранных производителей просто душит рынок. Разумные рамки – это не миллион с бюджетного автомобиля. Пока это было 300 тыс, это было нормально. Рынок развивался и рос. После того, как его увеличили до 700 тыс, а сейчас увеличат до миллиона, потом еще каждый год на 10-15%, это неподъемная тяжесть для покупателя и ограничения для производства. Потому что куда производить? На склад?», – сказал Моржаретто.

Новые правила утилизационного сбора вступили в силу с 1 декабря 2025 года. Это одноразовый платеж, который взимается с импортеров, производителей или покупателей машин за переработку автомобилей.

Ставка утильсбора зависит от типа и объема двигателя.

При этом для большинства ввозных автомобилей он составил всего 3,4-5,2 тыс руб. Ведь 88% россиян покупают иномарки мощностью ниже 160 л.с. Реально пострадают от введения утильсбора только люди, желающие приобрести большие машины. Им придется платить до миллиона.

Сборы утильсбора в госбюджет в 2024 составили триллион рублей. В 2026 году правительство рассчитывает собрать 1,6 трлн руб.