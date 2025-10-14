Укро-политолог: «Какие границы 1991 – ВСУ едва держат фронт в «лисьих норах»

За бравурной риторикой киевских властей на деле нет никакой инициативы даже в том, чтобы обеспечить ВСУ всем необходимым – хотя бы для остановки продвижения русских.

Об этом на канале «Alpha media» заявил известный антироссийскими высказываниями киевский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он [Зеленский] не использует всё необходимое, чтобы эту победу нам обеспечить. Даже не победу. Вот, что меня добивает: хрен с ним, мы все последнее время от границ 1991 года перешли к теме здравого смысла, на что мы способны. Но сейчас задачи минимум хотя бы стоят. Я понимаю, что идут очень медленно, годами окружают город, но они идут!

Хотя бы цель поставьте – ни метра, ни пяди, стать жёстко, не наступать, хрен с вами, стать в жёсткую оборону, чтобы противник расшибал лоб о ваш фронт. Военные на передовой говорят: «можно». А почему… а потому, что вот этого нет, это не обеспечили, вот здесь элементарно.

Мы часто говорили об оборонных сооружениях… И я смотрю в «ютуб» сюжет Минобороны, где хорошие ребята показывают, как они умело строят подобные профессиональные сооружения. Хорошо оборудованные, с сетками сверху и т.д.

Более того, они говорят – у нас проблемы, дроны прилетают на нашу технику, но мы, там, антидроновые ружья используем, у нас тут охрана, пока мы выкопаем», – рассказывал Гайдай.

«Только я одного не понимаю: а где эти сооружения? Когда я спрашиваю конкретных бойцов, которые [на передовой] – они до сих пор лисьи норы копают реально, и живут в таких норах», – сокрушался бандеровец.

