Укро-эксперт об ударах по Одессе: «Это зеркалочка нам за теневой флот»

26.12.2025 13:28
  Киев
Ударами по инфраструктуре Одесской области, прежде всего, русские отрезают Украину от хабов стран НАТО со стороны Румынии.

Об этом на телеканале «ДніпроTV» заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они отрезают нас от хабов стран НАТО, которые расположены на территории Румынии. Обратите внимание, концентрация ударов РФ по логистической составляющей в Одесской области приходится как раз на момент появления информации о планах командования НАТО увеличить логистический хаб НАТО в Румынии. …

Второе, это задача оккупантов заблокировать деятельность дунайских портов Украины, фактически отрезать от моря. Ну и аналогичные удары по портовой инфраструктуре уже непосредственно черноморских портов. Заметьте, четыре года не наносились удары по инфраструктурным объектам», – обратил внимание Снегирёв.

Он выразил мнение, что всех этих атак могло не быть.

«Эта активизация действия российских оккупантов была спровоцирована атакой на сухогруз в Средиземном море. Нам уже потом включили антикризис, что на том сухогрузе был один из замглавы ГРУ, но эта информация пока не нашла соответствующее подтверждение.

Поэтому можем говорить о том, что фактически ударами по портовой инфраструктуре Украины и Дунайским портам и портам на Черном море оккупанты пытаются отзеркалить события по попыткам блокировки так называемого теневого флота», – признал бандеровец.

