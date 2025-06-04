Укро-дипломат: «Коалиция желающих» – пустышка, лучше конфискуйте активы РФ

Вместо «практических шагов», Европа занимается «фантомными инициативами», вроде собранной для самоуспокоения «коалиции желающих».

Об этом на канале «UkrLife» заявил известный украинский дипломат, экс-посол Украины в США и Франции Олег Шамшур, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта идея о «коалиции решительных», более правильный перевод «силы успокоения» – то есть, в принципе, это идея для успокоения. Для успокоения нас, для успокоения своей совести, что что-то делается. Но, во-первых, это находится в стадии обсуждения, во-вторых, там даже не начали думать над вопросом, что будет позволено этим войскам.

А то, что мы слышим, означает, что эти войска будут находиться вдали от линии фронта, где-то во Львове, в Мукачево, непонятно, будут ли они отвечать на провокации и наступление России.

Макрон сказал, что французские силы будут обороняться, но это абсолютно не факт. Очень часто есть заявления, а потом такие уточнения, которые фактически отменяют это заявление или очень серьёзно его нивелируют», – сокрушался укро-дипломат.