Укро-дипломат: «Коалиция желающих» – пустышка, лучше конфискуйте активы РФ

Вадим Москаленко.  
04.06.2025 22:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 861
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Вместо «практических шагов», Европа занимается «фантомными инициативами», вроде собранной для самоуспокоения «коалиции желающих».

Об этом на канале «UkrLife» заявил известный украинский дипломат, экс-посол Украины в США и Франции Олег Шамшур, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо «практических шагов», Европа занимается «фантомными инициативами», вроде собранной для самоуспокоения «коалиции желающих». Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Эта идея о «коалиции решительных», более правильный перевод «силы успокоения» – то есть, в принципе, это идея для успокоения. Для успокоения нас, для успокоения своей совести, что что-то делается. Но, во-первых, это находится в стадии обсуждения, во-вторых, там даже не начали думать над вопросом, что будет позволено этим войскам.

А то, что мы слышим, означает, что эти войска будут находиться вдали от линии фронта, где-то во Львове, в Мукачево, непонятно, будут ли они отвечать на провокации и наступление России.

Макрон сказал, что французские силы будут обороняться, но это абсолютно не факт. Очень часто есть заявления, а потом такие уточнения, которые фактически отменяют это заявление или очень серьёзно его нивелируют», – сокрушался укро-дипломат.

«Мы не видим тех практических шагов, которые соответствовали бы критичности ситуации. И прежде всего, главный вопрос – это не фантомные инициативы, это закупка оружия, нахождения для этого необходимых ресурсов, а они есть, если отважиться на конфискацию российских активов. Если это случится, тогда действительно можно будет быть уверенным, что и Европа на верном пути», – вещал Шамшур.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить