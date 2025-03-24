Укрепление рубля и цены на нефть создают проблемы бюджету РФ

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Снижение цен на нефть означает существенные риски для России.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, отмечающий, что пока все указывает на перспективы снижения спроса на нефть.

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Он считает, что для российского нефтяного экспорта и бюджета существуют, прежде всего, ценовые риски.

«Надо помнить, что цена Brent уже опустилась ниже $70 за баррель, плюс действуют скидки на российскую нефть. При этом еще и рубль укрепился на ожиданиях нормализации политических отношений между Вашингтоном и Москвой. И получается, что в рублевом выражении нефть торгуется значительно дешевле (примерно 5,7 тысячи рублей за баррель), чем запланировано в бюджете, который сверстан исходя из средней стоимости Urals в 6,7 тысячи рублей за баррель. Соответственно, это грозит его наполняемости», – сказал Юшков «Московскому комсомольцу».

По его словам, проблема может быть отчасти решена за счет заимствований в виде более активного размещения Минфином РФ на рынке своих облигаций.

«А если до конца 2025 года закончится СВО, это позволит государству пересмотреть параметры бюджета, сократить военные расходы здесь и сейчас, чтобы минимизировать дефицит казны. Кроме того, потребности текущего года могут быть полноценно закрыты за счет имеющихся на сегодня средств ФНБ, хотя таковых и немного», – считает аналитик.

При этом он полагает, что нефтяные цены вполне могут вернуться к росту.