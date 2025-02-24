Обезумевший от полученный власти актёр Владимир Зеленский утопил свою страну в крови, превратив её в западную ЧВК.

Об этом на заседании Генеральной ассамблеи ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Для Зеленского и его клики, узурпировавших власть и отказавшихся с мая прошлого года проводить выборы в нарушение Конституции Украины, неприемлемы любые разговоры о мире, кроме как на основе ультимативных и ничем не подкреплённых на поле боя положений так называемой «формулы Зеленского», – сказал Небензя.

«Украинский режим, находясь на грани сокрушительного военного поражения, бессмысленно бросает умирать десятки тысяч украинских мужчин и женщин , подавляющее большинство которых приходится мобилизовывать насильно.

«В своём маниакальном стремлении нанести России стратегическое поражение и науськиваемый некоторыми западными спонсорами, прежде всего Британией, бывший актёр отверг парафированные в апреле 2022 года Стамбульские договорённости. А также законодательно запретил себе и своим подчиненным любые переговоры с российскими властями.

За прошедшие три года Украина получила западной помощи на сотни миллиардов долларов. В страну рекой текли западное вооружение и наемники, ее снабжали разведданными. Иными словами, Украина стала чем-то вроде частной военной компании, воюющей за западные геополитические интересы. А конфликт стал классической прокси-войной России со странами НАТО.

Несмотря на это, украинская армия понесла катастрофические потери, и капитуляция киевского режима стала лишь вопросом времени. Всё это мы говорили неоднократно, в том числе с этой трибуны», – добавил дипломат.