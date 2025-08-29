Украину объявят террористическим государством после неизбежной смены власти в ФРГ – Царёв

Анатолий Лапин.  
29.08.2025 16:29
  (Мск) , Москва
Просмотров: 411
 
Вооруженные силы, Германия, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Украине еще придется расплатиться за теракт на «Северном потоке», но произойдет это уже после смены власти в Германии, когда руководящие должности займут «правые» силы и инициируют расследование теракта заново.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Тенденция такая – что и в Великобритании, и в Германии, и в целом ряде других стран правые набирают рейтинг, левые уходят. То есть то, что произошло в Соединенных Штатах, будет происходить в Европе.

«Альтернатива для Германии» набирает все больше и больше голосов, как с ней там ни борются – немцы голосуют за них и будут голосовать больше.

У Мерца упал рейтинг так – как ни у одного премьера не падал за тот срок, пока он находится у власти, и рано или поздно здравые силы придут в Германии к власти, и тогда начнется уже полное расследование, тогда будут предъявлены все счета.

Очевидно, что это террористические методы, и Украина может быть названа террористическим государством, если к тому времени она будет существовать», – подчеркнул Царев.

