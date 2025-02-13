Украину не берут в переговоры из-за наркомана Зеленского
Украине нужно отстаивать свой интерес на переговорах России и США, к которым ее не допускают.
Об этом сбежавший в Лондон бывший соратник Зеленского Артём Дмитрук заявил в интервью журналисту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нас в этом раскладе нет. Политика последних 30 лет выбила Украину из геополитических процессов. Сегодня о том, что будет в Украине, разговаривают две полярности: Вашингтон и Москва. В этом контексте нет Украины как участницы переговоров. Но нам нужно с этого вытянуть наш интерес. Это остановка боевых действий», – сказал Дмитрук.
По его прогнозу, мир наступит через несколько месяцев, «когда Россия решит свои территориальные вопросы».
«На сегодняшний день, конечно же, с нами никто не считается. Нас ассоциируют с наркоманом и преступником во власти. Конечно же, это недопустимо и никто нас не допустит к равноправному разговору о каких-то больших процессах. Но я считаю, что это ненадолго», – резюмировал политик.
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