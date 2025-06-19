Популяризация неоязычества впервые начало активно применяться в Первую мировую войну австро-венграми для разобщения русских.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Присутствует деление на россиецентричных и украиноцентричных язычников. Для первых истоки в таких персоналиях, как Добровольский, Емельянов, а для вторых – это отсылка к 30-40 гг.: Шаян, Силенко.

Если копнуть, мы увидим, что и на Шаяна оказал влияние такой поэт, как Василь Пачовский. Он состоял в «Союзе освобождения Украины», созданном Австро-Венгрией, и работал в концлагерях с русским населением для рекрутирования его в разные украинские бандформирования.

И неоязыческий дискурс, который там использовался – его обозначат потом украинские историки, что они из московита, русского, православного делали украинца.

И если сегодня культ силы формируется такими организациями, внесёнными в список террористических, как «Азов», то здесь картина несколько повторяется», – рассказал завкафедрой исламоведения Казанской духовной семинарии Владимир Рогатин.