Украинское неоязычество – проект австро-венгерских спецслужб

Максим Столяров.  
19.06.2025 17:30
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Религия, Россия, Украина


Популяризация неоязычества впервые начало активно применяться в Первую мировую войну австро-венграми для разобщения русских.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Популяризация неоязычества впервые начало активно применяться в Первую мировую войну австро-венграми для разобщения русских....

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«Присутствует деление на россиецентричных и украиноцентричных язычников. Для первых истоки в таких персоналиях, как Добровольский, Емельянов, а для вторых – это отсылка к 30-40 гг.: Шаян, Силенко.

Если копнуть, мы увидим, что и на Шаяна оказал влияние такой поэт, как Василь Пачовский. Он состоял в «Союзе освобождения Украины», созданном Австро-Венгрией, и работал в концлагерях с русским населением для рекрутирования его в разные украинские бандформирования.

И неоязыческий дискурс, который там использовался – его обозначат потом украинские историки, что они из московита, русского, православного делали украинца.

И если сегодня культ силы формируется такими организациями, внесёнными в список террористических, как «Азов», то здесь картина несколько повторяется», – рассказал завкафедрой исламоведения Казанской духовной семинарии Владимир Рогатин.

Его дополнил заведующий лабораторией деструктологии МГЛУ Роман Силантьев, который допустил гипотезу, что «неоязычество – проект австро-венгерских спецслужб по дополнительному разделению русского народа».

«Первая мировая война показала, что униатство работает не идеально, многие униаты перешли на нашу сторону. И в этот момент как раз на подъёме была тема «возвращения к истокам». И Австро-Венгрия решила, что русский народ можно разделить посредством неоязычества. Мы с коллегами полагаем, что исповедующие неоязычетсво – исповедуют украинскую веру, придуманную в Австро-Венгрии.

Это конкретно о родноверах. Но дело в том, что у всех неоязычников от Якутии до Исландии одна и та же парадигма – было хорошо до христиан, христиане пришли, всё испортили, христиан надо вырезать и вернуть всё, как было», – отметил Силантьев.

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