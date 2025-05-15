Украинских оккупантов выдавливают к границам Днепропетровской области

Анатолий Лапин.  
15.05.2025 11:54
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российские войска развивают успешное наступление с нескольких направлений к границе с Днепропетровской области, до которой им остался всего километр.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские войска развивают успешное наступление с нескольких направлений к границе с Днепропетровской области, до...

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«Близко битва за Константиновку и близок выход к днепропетровской границе, выход уже даже на днепропетровскую границу, потому что у нас на Южнодонецком направлении успехи между реками Волчья и Солёная, и хорошие успехи между Мирноградом и Димитровым, и Дзержинском – это Торецк. Ну, если коротко, то Богатырь фактически наш, идет зачистка, идут бои за Алексеевку, это с другой стороны реки Волчья.

Наши сделали удар между Отрадным и Комаром, тоже выходят на трассу, которая ведет от Курахово в Запорожскую губернию. Между Волчьей и Солёной, особенно после 11 мая, динамика очень хорошая, фактически освобождено Орехово, идут тоже зачистки самого населённого пункта и ближайших опорников противника. И от Котляровки удар на север был очень эффективным.

Это для того, чтобы тот выступ, который у нас образовался ниже Красноармейска, сделать, чтобы это был уже не выступ, а широкий фронт. Там наши ребята выравнивают, фактически от Орехова до границы Днепропетровской губернии у нас осталось где-то в районе километра, и там, где Котляровкой наши ребята ушли на север, там тоже где-то в районе одного километра осталось нам до Днепропетровской области», – заявил Кимаковский.

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